ДПСУ: На кордоні з Польщею застрягли 2 800 вантажівок

На кордоні з Польщею застрягли 2 800 вантажівок, їхня кількість збільшується. Про це 18 листопада в етері телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Поляки рух для пасажирського транспорту не блокують. Автобуси та легкові машини вільно перетинають кордон.

16 листопада словацькі перевізники на годину заблокували пункт пропуску з Україною, аби показати солідарність із поляками. Зараз, за словами Демченка, на пункті пропуску «Ужгород» на вʼїзд до України очікують 460 вантажівок, до цього їх було 500. Руху вантажівок там не перешкоджають, а словацькі прикордонники поки не мають інформації про можливе блокування руху на кордоні.

Українські вантажівки на кордоні зі Словаччиною, черга — 18 кілометрів. Getty Images / «Бабель»

Що відбувається на кордоні з Польщею?

6 листопада кілька десятків польських перевізників почали блокувати три польсько-українські прикордонні переходи в польських селах Гребенне, Дорогуськ і Корчова. Пікетувальники вимагають скасувати для України «транспортний безвіз» і заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють польських підприємців з ринку. Організатори заявили, що протестуватимуть до 3 січня. Приватні машини й автобуси обіцяють пропускати без перепон.

Після перемовин польські перевізники відмовилися припинити блокування кордону з Україною та відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі. Ключова вимога протестувальників — це повернення до системи дозволів. Українська сторона заявила, що ця вимога не може бути виконана, а в Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом цієї зустрічі.