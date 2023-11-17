У Карпатах знайшли новий поклад газу

У Карпатах під час дорозвідки одного з виснажених, як вважалось раніше, родовищ знайшли новий поклад газу.

Про це «Нафтогаз» повідомив 17 листопада.

Свердловина на глибині 1 600 метрів дала дебіт понад 200 тисяч кубометрів газу на добу і встановила рекорд з видобутку в регіоні за останні 20 років. Рекордних показників досягли завдяки використанню сучасних технологій, зокрема бурового верстата «Іван Богун».

Очільник «Укргазвидобування» Олег Толмачев розповів, що західний регіон має великий потенціал для відкриття нових покладів вуглеводнів. Зараз посилюють діяльність у цьому регіоні, зокрема запроваджують нові технології та залучають інвестиції.