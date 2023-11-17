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Українці, які перебувають у Європі, зможуть здати зразки ДНК для пошуку зниклих родичів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Українці, які перебувають у Європі, зможуть здати зразки ДНК для пошуку своїх родичів, які зникли безвісти за особливих обставин.

Про це 17 листопада повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Україна вже домовилась про це з Польщею і Німеччиною. Експерти відбиратимуть зразки ДНК і передаватимуть їх українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих.

Графік забору біологічного матеріалу на найближчі два тижні:

  • 28 листопада — Краків;
  • 30 листопада — Варшава;
  • 30 листопада — Познань;
  • 2 грудня — Берлін;
  • 2 грудня — Мюнхен;
  • 3 грудня — Дрезден;
  • 4 грудня — Франкфурт-на-Майні;
  • 5 грудня — Дюссельдорф.

Для того щоб здати зразки ДНК, необхідно записатися за номером +380 68 791 00 00. Оператори також нададуть відповіді на всі уточнювальні запитання.

  • У вересні 2023 року уряд передав Міністерству внутрішніх справ повноваження розшукувати людей, які зникли безвісти за особливих обставин (під час війни). Раніше цим займалося Мінреінтеграції.
  • Станом на жовтень понад 26 тисяч українців вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. З них перебувають у розшуку як зниклі безвісти 11 тисяч цивільних і 15 тисяч українських військових. Інформацію про кожного з них ставлять на облік і вносять до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.