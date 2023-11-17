Українці, які перебувають у Європі, зможуть здати зразки ДНК для пошуку зниклих родичів

Українці, які перебувають у Європі, зможуть здати зразки ДНК для пошуку своїх родичів, які зникли безвісти за особливих обставин.

Про це 17 листопада повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Україна вже домовилась про це з Польщею і Німеччиною. Експерти відбиратимуть зразки ДНК і передаватимуть їх українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих.

Графік забору біологічного матеріалу на найближчі два тижні:

28 листопада — Краків;

30 листопада — Варшава;

30 листопада — Познань;

2 грудня — Берлін;

2 грудня — Мюнхен;

3 грудня — Дрезден;

4 грудня — Франкфурт-на-Майні;

5 грудня — Дюссельдорф.

Для того щоб здати зразки ДНК, необхідно записатися за номером +380 68 791 00 00. Оператори також нададуть відповіді на всі уточнювальні запитання.