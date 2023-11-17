Італія перша в Європі заборонила штучне мʼясо

Уряд Італії заборонив виробництво та продаж мʼяса, вирощеного в лабораторії. Таке рішення ухвалили, щоб зберегти місцеві кулінарні традиції.

Про це пишуть Bloomberg та Politico.

Раніше великий попит на штучне м’ясо викликав стурбованість в італійських фермерів. Міністр сільського господарства Італії Франческо Лоллобриджида заявив, що виробництво синтетичних продуктів може підірвати «італійську культуру та самобутність».

Відтепер у країні заборонено виробництво, споживання й продаж їжі та кормів, вирощених із клітинних культур. За порушення закону підприємцям загрожує штраф до €150 тисяч та примусове закриття підприємств.