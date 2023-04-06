Науковці вперше виростили сало в пробірці

Команда американських біологів навчилася вирощувати жирову тканину в лабораторії. Це має поліпшити смак і текстуру штучно вирощеного мʼяса.

Про це пише New Atlas.

Мʼясо, яке створюють у лабораторії, культивують з клітин тварин за допомогою біотехнології, тканинної інженерії, молекулярної біології та синтетичних процесів. У результаті виходить продукт, схожий на звичайне мʼясо. Однак у штучному мʼясі відсутній ключовий інгредієнт — жир.

Досі виробництво великої кількості культивованого жиру було складним завданням. У природі кровоносні судини постачають жиру кисень і поживні речовини, а жиру, виготовленому в лабораторії, бракує цих важливих елементів. Американські вчені вирішили цю проблему.

В експерименті використовували адипоцити свиней, які потім змішували з іншими доведено безпечними речовинами. Тести показали, що проєкт був успішним — структура штучного жиру відповідала звичайному, у ньому містилися ліпіди та інші важливі для смаку та аромату компоненти.