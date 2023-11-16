Канада скасувала санкції проти російського мільярдера Олега Бойка

Уряд Канади на початку листопада скасував санкції проти російського мільярдера, засновника інвестиційного холдингу Finstar Financial Group Олега Бойка.

Про це йдеться на сайті канадського уряду.

Чому ухвалили таке рішення — публічно не повідомляють, але адвокати Бойка наполягали, що він не має жодного бізнесу в Канаді, не повʼязаний з владними структурами й державними органами росії та не бере участі в політичних процесах.

Окрім Канади, санкції проти Бойка запровадили Україна й Австралія.

На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції України вказано, що «Бойко проводить комерційну діяльність у секторах економіки, що забезпечують істотне джерело доходу для уряду росії», і тому «несе відповідальність за матеріальну або фінансову підтримку дій, які підривають або погрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України».