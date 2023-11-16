СБУ повідомила про підозру міністру енергетики рф Миколі Шульгінову. Він підʼєднав військові бази до електростанцій Херсонщини

Служба безпеки України повідомила про підозру міністру енергетики росії Миколі Шульгінову, який підключив військові бази росіян до захоплених електростанцій на Херсонщині.

Про це СБУ повідомила 16 листопада.

Для цього у липні 2022 року Шульгінов прибув до Криму, де анонсував «приєднання» енергосистеми півострова до захоплених електростанцій на лівобережній Херсонщині. Відповідні високовольтні лінії електропередач функціонують за напрямками «Каховська — Джанкой» та «Каховська — Островська».

Таким чином Шульгінов забезпечує електрикою російських військових та окупаційні адміністрації на півдні України. Крім того, Шульгінов виконує завдання Кремля і підʼєднує окуповані енергообʼєкти до єдиної енергосистеми росії.

СБУ повідомила Шульгінову про підозру за статтями 110 та 332-1 Кримінального кодексу, йому загрожує 10 років вʼязниці.