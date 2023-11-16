YouTube видалив канал псевдоексперта Фікрета Шабанова, якого викрив «Бабель»

Відеохостинг YouTube видалив канал азербайджанського псевдоексперта і конспіролога Фікрета Шабанова.

Про це Шабанов написав у своєму Telegram. На перевірку при переході на канал Fikrat Shabanov (@fikratshabanov) вказано, що сторінка недоступна.

Шабанов заявив, що це результат роботи Служби безпеки України та Офісу президента, але ніяких доказів не надав. Він також опублікував ймовірну переписку з YouTube. З тексту виходить, що канал заблокували за поширення спаму та шахрайство.

Шабанов вже оскаржив видалення каналу. У YouTube йому відповіли, що розглянуть його запит.

Хто такий Шабанов?

В українських медіа як експерт Фікрет Шабанов зʼявився рік тому. Він називає себе президентом канадського аналітичного центру Consultations on international policy and economy і дав десятки інтервʼю відомим українським блогерам і журналістам, зокрема Наталії Мосейчук і Дмитру Гордону.

Шабанов — «експерт» широкого профілю, він розказує про закулісся американської політики, український контрнаступ, ядерну загрозу, ситуацію на Близькому Сході, коментує питання релігії, пророкує імʼя нового очільника росії та головне — закликає не жаліти українців і говорити їм сувору правду про війну.

Проте насправді експертність Шабанова викликає багато запитань, так само як його біографія. Він поширює теорії змови, розповідає про «зовнішнє управління» Україною, світовий вплив Ватикану, підступи англосаксів і кельтів. Так само вигаданим може бути канадський аналітичний центр, який нібито очолює Шабанов — його слідів немає в реєстрах, а співробітники й результати роботи засекречені.

У жовтні 2023 року «Бабель» випустив велике розслідування про Шабанова.