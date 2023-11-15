У ЄС запропонували нові санкції проти росії

Високий представник ЄС Жозеп Боррель і Єврокомісія внесли до Європейської ради пропозиції щодо 12-го пакета санкцій проти росії.
Про це пише пресслужба.
Жозеп Боррель пропонує накласти санкції ще на понад 120 фізичних і юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету і територіальної цілісності України.
Високий представник разом з Єврокомісією також пропонують ухвалити нові заборони на імпорт та експорт, посилити обмеження цін на нафту, протидіяти обходу європейських санкцій.
До санкційного списку мають увійти й причетні до російських військового, оборонного та ІТ-секторів і важливих економічних операторів.
Окрім цього, Жозеп Боррель і Єврокомісія запропонували санкції проти організаторів незаконних «виборів» на окупованих територіях України, відповідальних за примусове «перевиховання» українських дітей, і проти пропагандистів.
- Попередній 11-й пакет санкцій ЄС набув чинності 23 червня. Під них потрапили понад 100 фізосіб і структур, також у рамках заходів запровадили експортні обмеження щодо 87 компаній. Повідомлялося, що цей пакет націлений і на боротьбу проти обходу санкцій. Заходи ЄС передбачали, зокрема, «розширення заборони на транзит деяких товарів подвійного призначення, наприклад, передових технологій, авіаційних матеріалів, що експортуються з ЄС до третіх країн через росію». Також Євросоюз «поширив заборону на експорт автомобілів класу люкс на всі нові та вживані автомобілі з обʼємом двигуна понад 1 900 куб. см і на всі електричні та гібридні транспортні засоби». Крім цього, ЄС запровадив «повну заборону на деякі типи компонентів машин». Влада ЄС заборонила імпорт сталепродукції та виробів, для яких використовували метал з рф.