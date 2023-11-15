У ЄС запропонували нові санкції проти росії

Високий представник ЄС Жозеп Боррель і Єврокомісія внесли до Європейської ради пропозиції щодо 12-го пакета санкцій проти росії.

Про це пише пресслужба.

Жозеп Боррель пропонує накласти санкції ще на понад 120 фізичних і юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету і територіальної цілісності України.

Високий представник разом з Єврокомісією також пропонують ухвалити нові заборони на імпорт та експорт, посилити обмеження цін на нафту, протидіяти обходу європейських санкцій.

До санкційного списку мають увійти й причетні до російських військового, оборонного та ІТ-секторів і важливих економічних операторів.

Окрім цього, Жозеп Боррель і Єврокомісія запропонували санкції проти організаторів незаконних «виборів» на окупованих територіях України, відповідальних за примусове «перевиховання» українських дітей, і проти пропагандистів.