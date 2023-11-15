В Україні ідеолога «денацифікації» Армена Гаспаряна заочно засудили до 10 років тюрми

Український суд заочно дав російському пропагандисту Армену Гаспаряну 10 років вʼязниці.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У 2018 році Гаспарян видав свою книгу «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков». Саме він поширив термін «денацифікація» в росії і почав вживати його відносно України. Також у своєму «творі» автор закликає керівництво росії розпочати війну проти України.

Суд визнав Армена Гаспаряна винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду);

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Гаспаряна заочно засудили до позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна. Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його затримання.