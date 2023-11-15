Кембриджський словник обрав слово 2023 року — воно повʼязане зі штучним інтелектом

Кембриджський словник назвав словом 2023 року hallucinate — перекладається як «галюцинувати».

Традиційне визначення hallucinate — це відчувати щось, чого не існує, як правило, через стан здоровʼя або вживання наркотиків. Проте з підвищенням інтересу до штучного інтелекту в 2023 році, hallucinate почали використовувати в переносному значенні — коли компʼютерні системи видають недостовірну інформацію.

«Той факт, що штучний інтелект може «галюцинувати», нагадує нам, що людям все ще потрібно використовувати свої навички критичного мислення для використання цих інструментів. Чим оригінальніше ви використовуєте штучний інтелект, тим більша ймовірність того, що він зібʼється зі свого шляху», — сказала менеджерка видавництва Кембриджського словника Вендалін Ніколс.