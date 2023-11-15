Розслідування: німецький журналіст, який багато років вихваляв путіна, отримував за це гроші

Німецький журналіст Губерт Зайпель, який записував інтервʼю з путіним і написав дві книжки про нього, отримав €600 тисяч від компаній, повʼязаних із російським мільярдером Олексієм Мордашовим.

Про це йдеться у розслідуванні, опублікованому 14 листопада виданням «Важные истории» спільно з Paper Trail Media, журналом Spiegel та німецьким каналом ZDF.

Згідно з документами, які опинилися у розпорядженні журналістів, у 2018 році Зайпель підписав спонсорський договір на створення та популяризацію книжки про «політичний клімат у росії». За це він отримав щонайменше €600 тисяч. Книжка вийшла у 2021 році й мала назву «Влада путіна. Навіщо Європі росія?»

У підготовлених для підписання документах є рукописна позначка, яка вказує на те, що окремі гроші Зайпель 2013 року міг отримати за підготовку біографії кремлівського диктатора «Путін. Логіка влади». Журналіст не попереджав про можливий конфлікт інтересів ані читачів, ані видавця.

«Важные истории» вважають, що в обох книжках Зайпель займався апологетикою російського президента.

Зайпель кілька разів записував інтервʼю з російським президентом, зокрема для компанії NRD, яка входить до складу суспільної телерадіокомпанії ARD — її фінансують за гроші платників податків.

На запит ZDF він підтвердив, що отримав підтримку через Мордашова. Однак, за його словами, бізнесмен «не впливав на зміст його книжок». У договорі ж насправді наголошено, що автор «не має жодних зобовʼязань перед спонсором щодо проєкту книжки».

Телекомпанія NDR заявила на запит журналістів, що не знала про російське фінансування Зайпеля, та пообіцяла перевірити можливість судового переслідування. ARD і російська сторона, зокрема пресслужба Адміністрації президента, відмовилися від коментарів.