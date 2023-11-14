У Хорватії назвали імʼя нового міністра оборони. Його попередника звільнили через смертельну аварію

Премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович назвав імʼя нового міністра оборони. Попереднього звільнили через смертельну ДТП.

Про це пише Bloomberg.

Новим очільником оборонного відомства став 50-річний Іван Анушич. Його кандидатуру 16 листопада має погодити парламент.

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У 2017 році Анушич очолював Осієнсько-Баранську жупанію, а також був обраний до хорватського парламенту, де відповідав за боротьбу з корупцією.