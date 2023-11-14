У Хорватії назвали імʼя нового міністра оборони. Його попередника звільнили через смертельну аварію

Премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович назвав імʼя нового міністра оборони. Попереднього звільнили через смертельну ДТП.
Про це пише Bloomberg.
Новим очільником оборонного відомства став 50-річний Іван Анушич. Його кандидатуру 16 листопада має погодити парламент.
У 2017 році Анушич очолював Осієнсько-Баранську жупанію, а також був обраний до хорватського парламенту, де відповідав за боротьбу з корупцією.
- 13 листопада у Хорватії звільнили міністра оборони Маріо Баножича. Він спричинив смертельну аварію. Інцидент стався близько шостої ранку в суботу, 11 листопада. За версією слідства, Баножич обганяв вантажівку в погану погоду і врізався в мікроавтобус, що їхав зустрічною смугою. Водій мікроавтобуса загинув, а Баножича із серйозними травмами ушпиталили. У нього взяли зразки крові й сечі на експертизу.