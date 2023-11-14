Генштаб: Сили оборони знищили понад 900 окупантів за добу

Минулої доби російська армія втратила приблизно 920 військових, 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем і 15 безпілотників. Загалом на війні в Україні вже загинули 313 470 росіян.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Російські війська штурмовали поблизу Синьківки, Петропавлівки та Іванівки та Харківщині. Там Сили оборони відбили 7 атак.
У районі Надії, Новоєгорівки на Луганщині та Торського (Донецька область) відбиті 6 атак.
Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмуту. Вони відбили 15 атак на околицях Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Крім того, російська армія все ще намагається оточити Авдіївку — у цьому районі відбито 18 атак. А на околицях Марʼїнки та Новомихайлівки відбили 24 атаки.
У Запорізькій області Сили оборони продовжують наступати у напрямку Мелітополя, а також відбили 4 атаки в районі Роботиного.
Минулої доби українська авіація завдала 8 ударів по скупченнях російських військ та вразила зенітно-ракетну систему ворога.
Українські ракетні війська 6 разів вдарили по військах рф, їхнього озброєння та військової техніки, уразили 2 командні пости, 6 артилерійських систем, систему ППО та ще одну важливу ворожу ціль.