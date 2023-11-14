Сили ППО вночі знищили сім дронів Shahed

Уночі проти 14 листопада росіяни атакували Україну дронами, балістичною ракетою «Іскандер-М» та керованою авіаційною ракетою Х-35.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Безпілотники летіли з Краснодарського краю росії, а ракети — з окупованого Криму та Запорізької області.

Сили ППО знищили 7 російських ударних дронів.

Голова Дніпропетровської ОВА Лисюк повідомив, що один із безпілотників збили над Павлоградським районом області.

Зранку на Хмельниччині працювали сили ППО, пише «Суспільне» із посиланням на першого заступника начальника ОВА Сергія Тюріна. Інформації про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило.