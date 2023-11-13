Teslа заборонила продавати пікапи Cybertruck впродовж першого року користування — погрожує судом і штрафом

Компанія Tesla заборонила продавати пікапи Cybertruck протягом першого року експлуатації.

Про це пише Іnsider із посиланням на користувацьку угоду, яка опублікована на сайті Tesla.

Покупці зобовʼязані володіти автівками не менше року, інакше у разі продажу їм загрожує судова справа і штраф у розмірі до $50 тисяч. Компанія попереджає, що порушників можуть позбавити права купувати автомобілі у Tesla в майбутньому.

Якщо ж у клієнта є вагома причина продати свій Cybertruck, Tesla може погодитися викупити його назад за початковою ціною за вирахуванням $0,25 за милю пробігу, зносу та вартості ремонту автомобіля в механічному центрі компанії.

Якщо ж Tesla не хоче купувати автомобіль, компанія може дозволити клієнту продати його комусь іншому.

Як пише Electrek, таким чином Tesla сподівається скоротити кількість перепродажів за завищеною ціною, завадити перекупам і крадіжці технологій, коли автівки розбирають, щоб потім випустити копії.