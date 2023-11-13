WP: ХАМАС готував другу хвилю атак на Ізраїль

Бойовики ХАМАС готувалися до другого етапу атак на Ізраїль — на Західному березі річки Йордан і за його межами. Про наміри бойовиків свідчать знайдені у них карти, малюнки, нотатки, а також зброя та спорядження.

Про це пише The Washington Post із посиланням на понад 10 джерел у розвідці і силах безпеки з чотирьох країн Заходу і Близького Сходу.

За словами співрозмовників видання, деякі бойовики мали запаси їжі, боєприпасів і обладнання на кілька днів і отримали наказ рухатися вглиб Ізраїлю, до великих міст, якщо перша хвиля атак буде вдалою. Вони планували продовжити штурм аж до кордону Західного берега Йордану.

За словами аналітиків, ХАМАС ретельно спланував і підготував масове вбивство цивільних ізраїльтян і був готовий до ударів у відповідь. Лідери ХАМАС публічно заявили, що готові прийняти великі втрати — включно зі смертю багатьох мирних жителів сектора Гази.

«Чи доведеться нам платити ціну? Так, і ми готові це заплатити. Нас називають нацією мучеників, і ми пишаємося тим, що жертвуємо мучениками», — сказав член політбюро ХАМАС Газі Хамад в інтервʼю ліванському телеканалу LCBI, яке вийшло в ефір 24 жовтня.

Бійці ХАМАС тренувалися з імпортними гвинтівками АК-47, пістолетами, реактивними гранатометами та термобаричними снарядами, а також ретельно досліджували ізраїльські населені пункти та військові бази за допомогою безпілотників. Крім того, бойовики отримували розвіддані від жителів сектора Гази, яким Ізраїль дозволив вʼїзд для роботи. Для підтримки економічного розвитку ексклаву Ізраїль погодився надати дозволи на роботу для 20 тисяч працівників із сектора Гази.

Атака 7 жовтня стала найжорстокішою в історії Ізраїлю, нападу зазнали 22 ізраїльські населені пункти, близько 1 200 цивільних убили, а 241 людину захопили в полон. Однак представники ХАМАС не очікували, що майже всі штурмові групи 7 жовтня досягнуть своїх початкових цілей. Вони досі вважають атаки 7 жовтня стратегічною перемогою над Ізраїлем.