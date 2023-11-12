Медіа: Німеччина подвоїть військову допомогу Україні

Уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца планує подвоїти військову допомогу Україні.
Про це пише Reuters із посиланням на джерело в Берліні. Про це також повідомляв Bloomberg.
Таким чином, у 2024 році військова допомога Німеччини Україні становитиме €8 мільярдів.
Якщо наступного тижня законопроєкт схвалить Бундестаг, то наступного року країна витрачатиме на оборону понад 2% свого валового внутрішнього продукту — це мета, яку ставлять перед собою країни-члени НАТО. Німецька газета Bild am Sonntag також повідомила, що комітет має схвалити додаткові €4 мільярди.
Речник Міністерства оборони Німеччини заявив, що комітет Бундестагу не завершив переговори та відмовився від подальших коментарів.
- 22 жовтня Bild писав, що Німеччині в бюджеті на 2024 рік заклали мало грошей для України — не вистачає понад €5 мільярдів.
- 2 листопада Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги — у ньому були радари, бронетранспортери і дрони.