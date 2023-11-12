Генштаб: Російська армія втратила за добу понад тисячу військових

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російських військ станом на 12 листопада. За минулу добу окупанти втратили ще приблизно 1 100 військових убитими, сім танків, 32 бронемашини, 32 артилерійські системи та дві РСЗВ, одну ППО, 12 безпілотників, одну крилату ракету (збита), 19 одиниць автотехніки та девʼять одиниць спецтехніки.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

На фронті за минулу добу було 80 боєзіткнень, ідеться у зведенні Генштабу. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку (Донецька область) та намагається штурмувати Марʼїнку. На Запоріжжі росіяни безуспішно штурмували поблизу Роботиного.