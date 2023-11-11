Із сектора Гази вийшли ще 11 українців, всього — 214 людей

Із сектора Гази вийшла ще одна група українців — 11 людей. Про це 11 листопада під час телемарафону розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

«Сьогодні вночі пункт пропуску «Рафах» перетнули ще 11 українців, тобто загальна кількість — 214 людей. Зараз в аеропорту Каїру пройшли реєстрацію приблизно 160 українців, які найближчим часом відлетять першим евакуаційним рейсом до Кишинева», — розповів Корнійчук.

Загалом посольство України отримало 360 звернень від українців. Ізраїльська та єгипетська сторони надали 229 дозволів, за цими дозволами громадяни перетинають кордон.