Україна опинилася на другому місці у глобальному рейтингу благодійності

Україна посіла друге місце в рейтингу World Giving Index 2023 — щорічному дослідженні благодійності у світі, яке проводить британський Фонд благодійної допомоги (Charities Aid Foundation).

Про це пише пресслужба CAF.

Україна стала лідером цього року за кількістю набраних за рік балів — 13. У 2022 році Україна була на 10-му місці, у 2019 — на 81-му.

Цьогоріч 78% дорослих українців допомагають незнайомцям, 70% допомагають грошима, а ще 37% волонтерять.

Водночас перше місце посіла Індонезія (шостий рік поспіль). У пʼятірці найбільш благодійних країн також Кенія, Ліберія, США.

Глобальний індекс благодійності становить 39. Це на один пункт нижче за рекорд, зафіксований у 2021 році. Результати свідчать, що зростання глобальної благодійності, яке спостерігалося під час пандемії, зберігається. Загалом 72% населення світу допомагають іншим, а це — 4,2 мільярда людей.