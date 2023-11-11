Мінвідновлення зустрінеться з поляками для розблокування пунктів пропуску

Представники Мінвідновлення 13 листопада зустрінуться на кордоні з польською стороною, щоб розблокувати пункти пропуску, пише пресслужба.

На зустріч запросили Міністерство інфраструктури Польщі, представників воєводств, директорат Єврокомісії з питань мобільності, посольства України в Польщі та перевізників.

Наразі заступник очільника Мінвідновлення Сергій Деркач і державний секретар Міністерства інфраструктури Польщі Рафал Вебер вирішили два питання:

функціонування смуг для порожнього транспорту в пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ»,

оновлення функціоналу системи «єЧерга» (можливість замінювати водія для порожніх вантажівок).

Українська сторона пропонує польській запустити порожній транспорт через пункт пропуску «Угринів — Долгобичув», де є смуга для цього. Це зменшило б час очікування на перетин кордону.

Що відбувається на кордоні з Польщею?

У понеділок, 6 листопада, після 12:00 кілька десятків польських перевізників почали блокувати три польсько-українські прикордонні переходи в польських селах Гребенне, Дорогуськ і Корчова. Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють польських підприємців з ринку. Також вони вимагають відновити дозволи на вʼїзд до Євросоюзу для українських перевізників і покращити обслуговування на кордоні.

Організатори заявили, що протестуватимуть до 3 січня. Приватні машини й автобуси обіцяють пропускати без перепон.