Суд у Киргизстані скасував власний дозвіл брати по матері замість по батькові

Конституційний суд Киргизстану скасував власне рішення, що дозволяє дорослим жителям країни замість по батькові вказувати по матері.

Про це йдеться на сайті відомства.

Це рішення пояснили «вкрай негативним ставленням суспільства до запропонованих змін, яке суперечить суспільним звичаям і підриває авторитет суду». Також скасували доручення уряду щодо розробки відповідних поправок до закону.