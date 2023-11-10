Суд у Киргизстані скасував власний дозвіл брати по матері замість по батькові

Конституційний суд Киргизстану скасував власне рішення, що дозволяє дорослим жителям країни замість по батькові вказувати по матері.
Про це йдеться на сайті відомства.
Це рішення пояснили «вкрай негативним ставленням суспільства до запропонованих змін, яке суперечить суспільним звичаям і підриває авторитет суду». Також скасували доручення уряду щодо розробки відповідних поправок до закону.
- У вересні 2023 року депутати парламенту Киргизстану без обговорення ухвалили запропонований президентом країни Садиром Жапаровим законопроєкт, який дозволяє Конституційному суду скасовувати свої рішення.
- У липні Конституційний суд Киргизстану постановив, що дорослі жителі країни мають право замість по батькові вказувати по матері. Це рішення ухвалили в рамках розгляду позову мешканки країни, яка вимагала дати їй можливість вказати по матері замість по батькові в документах своїх дітей.