Жителям Киргизстану дозволили після 16 років брати по матері замість по батькові

Конституційний суд Киргизстану постановив, що дорослі жителі країни відтепер мають право замість по батькові вказувати по матері.

Відповідне рішення ухвалили в рамках розгляду позову мешканки країни, яка вимагала дати їй можливість вказати по матері замість по батькові у документах своїх дітей.

30 червня суд відхилив позов жінки, мовляв, у традиційному суспільстві дитина з по матері може стати жертвою булінгу, але водночас суддя доручив уряду розробити поправки до закону, які дозволять з 16 років змінити по батькові на імʼя матері.

«Законодавство має містити правові положення, які надають цій категорії громадян таку можливість, і не створювати умов для порушень принципів рівності та заборони чи дискримінації за ознакою статі», — йдеться у розʼясненнях суду.