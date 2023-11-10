В Одеській області є два влучання, постраждали троє людей

В Одеській області, в Одеському районі під час вечірніх повітряних тривог є два влучання.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Троє людей постраждали: 96-річну жінку дістали з-під завалів у дачному кооперативі, її шпиталізували; ще двоє літніх людей (72 та 73 років) отримали легкі травми.

Пізніше уточнили, що одна ракета влучила у дачний кооператив, інша — у портову інфраструктуру. У другому випадку це, ймовірно, була надзвукова ракета «Онікс». Масштаби руйнувань уточнюють.