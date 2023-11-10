ГУР: Під час нічної атаки надводними дронами в Криму вдалося знищити два російські десантні кораблі

Під час нічної атаки надводними дронами в Криму вдалося знищити два російські десантні кораблі. Це підтвердило Головне управління розвідки України.

Так, у районі бухти Вузька вдалось знищити два російські десантні кораблі: один давнішого проєкту 1176 «Акула», а другий новіший ― проєкту 11770 «Серна». «Акула» затонула одразу, «Серна» — пізніше. Ці катери росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний, щоб перекидати військову техніку і десант.

Малий десантний корабель класу «Серна» має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу і 92 озброєних десантників. Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації.