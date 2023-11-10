Валерій Залужний: Росіяни за місяць штурму Авдіївки втратили 10 тисяч військових

Росіяни за місяць штурму Авдіївка Донецької області втратити близько десяти тисяч військових.
Про це 10 листопада повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
Також за цей час Сили оборони знищили понад 100 російських танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25.
- Авдіївка — місто за 13 кілометрів від Донецька. До великого вторгнення там жили майже 30 тисяч людей, зараз — трохи понад тисячу. 10 жовтня 2023 року росіяни розпочали наймасштабніші з лютого 2022-го атаки на місто. Вони намагаються взяти під контроль висоти, дорогу, що звʼязує Авдіївку з навколишнім світом, та оточити місто.