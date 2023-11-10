Помер астронавт місії «Аполлон» Френк Борман. Він перший побачив зворотний бік Місяця

Помер стронавт NASA Френк Борман, який керував першою місією на орбіті Місяця. Йому було 95 років.
Про це пише CNN.
У 1967 році Борман брав участь у розслідуванні пожежі, через яку загинули троє астронавтів «Аполлон I». Пізніше Борман очолив команду, яка реконструювала космічний корабель «Аполлон».
У 1968 році Борман очолив команду астронавтів, яка облетіла Місяць на космічному кораблі «Аполлон-8». Френк Борман, Джеймс Ловелл і Вільям Андерс стали першими людьми, що дісталися орбіти супутника і зробили 10 витків навколо нього. Їхня місія тривала шість днів.
Після роботи в NASA Френк Борман працював генеральним директором Eastern Airlines.
- 3 листопада помер ще один американський астронавт, учасник місії «Аполлон-16» Томас Кеннет Маттінглі II. Йому було 87 років. «Аполлон-16» — десятий пілотований політ у рамках програми «Аполлон». Він тривав з 16 по 27 квітня 1972 року. Це була пʼята висадка людей на Місяць.