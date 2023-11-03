Помер американський астронавт Томас Кеннет Маттінглі II. Він допоміг екіпажу «Аполлон-13» повернутися на Землю після аварії

Американський астронавт, учасник місії «Аполлон-16» Томас Кеннет Маттінглі II помер у віці 87 років. Причину смерті не називають.

Про це пише CNN із посиланням на NASA.

NASA

Маттінглі народився 17 березня 1936 року в Чикаго, закінчив середню школу в Маямі й отримав ступінь інженера авіації в Університеті Оберн у 1958 році. Він почав карʼєру у ВМС США, а згодом приєднався до Школи аерокосмічних дослідницьких пілотів Повітряних сил США. У 1966 році став астронавтом NASA.

Він літав на Місяць на кораблі «Аполлон-16», а також був командиром космічного корабля для місій STS-4 і STS 51-C у 1982 та 1985 роках.

Крім того, Маттінглі приймав ключові рішення в режимі реального часу, щоб успішно повернути на Землю космічний корабель «Аполлон-13» після аварії та врятувати астронавтів NASA Джеймса Ловелла, Джека Свігерта та Фреда Хейза.