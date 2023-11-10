У Повітряних силах заявили, що тривоги через зліт МіГ-31К тепер триватимуть довше

Повітряні тривоги через зліт російських винищувачів МіГ-31К, які здатні нести ракети «Кинджал», тепер триватимуть довше, ніж раніше. Літаки виконують нові завдання.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону.

Авіція росії почала виконувати завдання із дозаправки МіГ-31К у повітрі. Через це час перебування МіГу в повітрі збільшиться вдвічі — до трьох годин.

Раніше винищувачі злітали приблизно на 20 хвилин. Тоді росіяни відпрацьовували саме зльоти й посадки. Пізніше тривоги тривали близько 1,5 години — російські пілоти виконували навчальні польоти. Таку кількість часу росіяни літали без дозаправки, доки не відпрацюють паливо.