Австралія пропонує мешканцям Тувалу переїхати на материк — острів іде під воду

Уряд Австралії запропонував жителям острівної країни Тувалу переїжджати на материк. Тувалу йде під воду через підйом рівня води в Тихому океані на тлі глобального потепління.
Про це пише Associated Press.
Премʼєр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе сказав, що країна щороку може приймати 280 тувалійців. Також Канберра виділить гроші на розширення головного острова Тувалу, щоб його мешканцям не довелося залишати свої домівки. Населення Тувалу становить 11 тисяч людей.
«Австралія взяла на себе зобовʼязання надати громадянам Тувалу спеціальний шлях до Австралії з доступом до австралійських послуг, які дозволять людині переїхати з гідністю», — наголосив Ентоні Альбанезе.
Якби всі жителі Тувалу вирішили прийняти австралійську пропозицію, а Австралія зберегла б річне обмеження на 280 мігрантів, на таке переселення знадобилося б приблизно 40 років.
За оцінками NASA, до 2050 року значна частина Тувалу опиниться під водою, а найважливіші обʼєкти інфраструктури країни — нижче за рівень середнього припливу. До кінця століття на Тувалу очікують по 100 днів повені щороку.
- У 2021 році очільник Міністерства закордонних справ Тувалу навіть виступив із промовою на кліматичній конференції, стоячи по коліно у воді. Так він показував загрозу затоплення. У 2022-му влада оголосила, що хоче створити цифрову копію країни на випадок її повного затоплення.
- Тувалу займає пʼять атолів і чотири острови, які розташовані в Океанії. Незалежність від Британії держава здобула в 1978 році.
- Науковці також виявили, що тепла вода проникає всередину льодовика Судного дня в Антарктиді та пришвидшує його танення. Якщо він розтане, це підніме рівень Світового океану на понад пів метра і дестабілізує сусідні льодовики, а це може призвести до підвищення рівня Світового океану на три метри.