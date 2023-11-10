Австралія пропонує мешканцям Тувалу переїхати на материк — острів іде під воду

Уряд Австралії запропонував жителям острівної країни Тувалу переїжджати на материк. Тувалу йде під воду через підйом рівня води в Тихому океані на тлі глобального потепління.

Про це пише Associated Press.

Премʼєр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе сказав, що країна щороку може приймати 280 тувалійців. Також Канберра виділить гроші на розширення головного острова Тувалу, щоб його мешканцям не довелося залишати свої домівки. Населення Тувалу становить 11 тисяч людей.

Очільник Міністерства закордонних справ Тувалу виступає з промовою на кліматичній конференції, стоячи по коліна у воді.

«Австралія взяла на себе зобовʼязання надати громадянам Тувалу спеціальний шлях до Австралії з доступом до австралійських послуг, які дозволять людині переїхати з гідністю», — наголосив Ентоні Альбанезе.

Якби всі жителі Тувалу вирішили прийняти австралійську пропозицію, а Австралія зберегла б річне обмеження на 280 мігрантів, на таке переселення знадобилося б приблизно 40 років.

За оцінками NASA, до 2050 року значна частина Тувалу опиниться під водою, а найважливіші обʼєкти інфраструктури країни — нижче за рівень середнього припливу. До кінця століття на Тувалу очікують по 100 днів повені щороку.