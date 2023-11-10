Суд дав 15 років тюрми чоловіку, який провів до околиць Києва російські військові колони

За матеріалами Служби безпеки України до 15 років увʼязнення засудили російського агента, який у перші дні повномасштабного вторгнення на власній автівці провів із Сумської області до околиць Києва 128 одиниць військової техніки окупантів (танки, бронетранспортери та САУ).

Про це повідомляє СБУ.

Ця техніка входила до складу «передових» підрозділів окупаційних угруповань, які отримали завдання штурмувати столицю. У підсумку колона була знищена, а агент повернувся на Сумщину, де продовжив працювати на російську Федеральну службу безпеки навіть після звільнення області.

На Сумщині він збирав розвіддані про дислокацію та озброєння Сил оборони. Агента затримали в серпні 2022 року. У нього знайшли телефон із контактами ФСБ. Агент — місцевий житель, якого завербували напередодні вторгнення. Затриманому повідомили про підозру в державній зраді. Санкція статті передбачала 15 років тюрми.