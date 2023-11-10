Ізраїль вимагає від іноземних медіа пояснити, чому їхні фотографи були у прикордонні Гази під час вторгнення ХАМАС

Ізраїль зажадав від міжнародних засобів масової інформації пояснити обставини, за яких їхні фотографи були присутні на місці нападу ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня. Уряд попередив, що фотографів можуть вважати співучасниками злочинів.

Про це оголосила Національна інформаційна система (підрозділ канцелярії премʼєр-міністра Ізраїлю), цитує Times of Israel.

Ізраїль наголошує, що «дуже серйозно ставиться до феномену, коли журналісти, які працюють із міжнародними ЗМІ, приєднуються [до терористів ХАМАС] для висвітлення жорстоких масових вбивств 7 жовтня».

Пресслужба уряду «направила терміновий лист керівникам засобів масової інформації, в яких працюють ці фотографи, і попросила дати розʼяснення з цього приводу».

Проте не отримавши відповіді, вона дійшла висновку, що: «Ці представники ЗМІ причетні до злочинів проти людяності, і це є порушенням правил професійної етики». Національна інформаційна система Ізраїлю вимагає «негайних заходів».