Українські бійці вразили два російські десантні катери у Криму

Уночі Сили оборони вразили два російські швидкісні десантні катери в окупованому Криму. Це сталося в селищі Чорноморське, повідомив «Бабелю» представник ГУР Андрій Юсов.

Операцію провело Головне управління розвідки Міноборони.

При цьому Міноборони рф заявляє, що нібито вночі над Кримом російські війська знищили два безпілотники.