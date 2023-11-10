Українські бійці вразили два російські десантні катери у Криму

Уночі Сили оборони вразили два російські швидкісні десантні катери в окупованому Криму. Це сталося в селищі Чорноморське, повідомив «Бабелю» представник ГУР Андрій Юсов.
Операцію провело Головне управління розвідки Міноборони.
При цьому Міноборони рф заявляє, що нібито вночі над Кримом російські війська знищили два безпілотники.
- Чорноморське — приморське селище на західному краю Криму, розташоване на Тарханкутському півострові. Від Чорноморського до Херсонщини (окупованої частини) всього 70 кілометрів через Каркінітську затоку.