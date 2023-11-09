Новини

В Україні заборонили 16 російських відеосервісів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оновила перелік заборонених сайтів — до нього потрапили ще 16 російських відеосервісів.

А саме:

  • 24ТВ (24TV)
  • Амедиатека (Amediateka)
  • Baskino
  • Filmix
  • HD REZKA
  • KINOGO
  • Kinokrad
  • Kinotochka
  • KinoZapas
  • Kion
  • Viju
  • ГидОнлайн
  • Лайм HD TV — бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV — besplatnoe onlain TV).
  • Смотрёшка (Smotreshka).
  • Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain).
  • Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

На цих сайтах використовується доменне імʼя з росії, а також мова інтерфейсу за замовчуванням — російська. Крім того, на відеосервісах є російська реклама. Відповідно до розділу ХІ Закону України «Про медіа», вони не можуть транслюватися в Україні.