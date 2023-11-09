Російські хакери Sandworm атакували українську інфраструктуру в жовтні 2022 року

За даними дочірньої компанії Google Mandiant, російська хакерська група провела багатоетапну кібератаку на українську енергомережу у жовтні 2022 року.
Про це пише Reuters.
Мова йде про хакерів з групи Sandworm, повʼязаної з російською розвідкою. Атака відбулася 10 жовтня — в перший день масованих ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Тоді шкідливий код вимкнув частину підстанцій одночасно з ракетним ударом.
«Ця атака являє собою останню еволюцію можливостей росії щодо кіберфізичних атак, яка стає все більш помітною після вторгнення рф в Україну», — йдеться у звіті Mandiant. Компанія не називає конкретних обʼєктів, які атакували кіберзлочинці.
- Про причетність Sandworm до кібератак у 2022 році заявляли і в Держспецзвʼязку. Українські кіберфахівці вчасно виявили шкідливе програмне забезпечення, яке мало бути активоване увечері 8 квітня. Його активація призвела б до знеструмлення певної території країни та позбавила б електропостачання велику кількість цивільних. Розслідування встановило, що за цією атакою зі значною ймовірністю стоїть група Sandworm.