Росіяни від ранку обстрілюють Херсонщину. Двоє людей загинули

Російські окупанти 9 листопада обстріляли з артилерії Херсон і Білозерську громаду. Загинули дві людини, ще дві постраждали.

Про це пише Херсонська обласна прокуратура.

Через прицільний удар росіян по житловому будинку в Херсоні загинув 72-річний чоловік. У двох постраждалих мінно-вибухова травма та перелом ноги. Пошкоджені приватні та житлові будинки, гаражі, цивільні автівки, газогони, лінії електропередачі, а також церква.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що кількість постраждалих у Херсоні зросла до трьох. І уточнив, що росіяни обстріляли мікрорайон Острів.

У Білозерській громаді загинула 50-річна жінка, яка в момент обстрілу була на вулиці.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів і звичаїв війни й умисного вбивства (ч. 2 ст. 438 КК України).