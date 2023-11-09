Австралійська серфінгістка встановила світовий жіночий рекорд із найвищої хвилі

Австралійська серфінгістка Лаура Еневер встановила світовий рекорд, подолавши найвищу хвилю, яку колись підкорювала жінка.

Про це пише BBC.

Жінка зайшла на хвилю заввишки 13,3 метра без сторонньої допомоги. Є ще один метод підкорити високі хвилі — серферів тягнуть водні мотоцикли, але це був інший випадок.

Рекорд Лаури Еневер засвідчила Книга рекордів Гіннеса. Попередній тримався сім років.

«Я знала, що це хвиля мого життя», — сказала жінка про свою рекордну хвилю.

Серфінгістка почала карʼєру в 11 років. Вона виграла кілька юніорських змагань, а потім стала регулярною учасницею Чемпіонату Всесвітньої ліги з серфінгу.

У 2016 році Аарон Голд з Гаваїв встановив чоловічий рекорд з серфінгування із хвилею заввишки 19,2 метра, але рекорд найбільшої хвилі, яку коли-небудь підкорювали, належить німцю Себастьяну Штодтнеру — 26,2 метра.