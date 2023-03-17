Австралієць встановив світовий рекорд — він серфінгував понад 40 годин

Австралієць Блейк Джонстон побив світовий рекорд з найтривалішої сесії серфінгу, він провів в процесі понад 40 годин.

Про це повідомляє BBC.

Рекорд серфінгист ставив на пляжі Кронулла-Біч на півдні Сіднея. Джонстон почав займатися серфінгом рано-вранці 16 березня. Уночі чоловік займався із прожекторами, які підсвічували потрібні ділянки. Загалом чоловік «проїхав» понад 700 хвиль. Джонстон сказав, що він був «добре підготовлений». Попередній рекорд у 30 годин та 11 хвилин належав південноафриканцю Джошу Енсліну.

Мета Джонстона була — підвищення поінформованості про психічне здоровʼя, йому вдалось зібрали близько $225 тисяч на благодійність.