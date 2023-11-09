Генштаб: Росія втратила 1 080 окупантів і 15 танків протягом доби

Протягом минулої доби між Силами оборони України й російським військом відбулося 78 бойових зіткнень. Росія втратила 1 080 окупантів, 15 танків, 36 артилерійських систем, 18 бойових броньованих машин та інше.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Росіяни безуспішно штурмували в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, Новоєгорівки Луганської області, Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Також без успіху загарбники намагаються оточити Авдіївку. Українські військові відбили атаки біля населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське на Донеччині. А ще — у районі Марʼїнки та Новомихайлівки, Старомайорського та південніше Пречистівки.