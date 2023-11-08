WSJ: Росія попросила Єгипет, Бразилію, Пакистан та Білорусь повернути деяку експортовану зброю

Через великі втрати у війні з Україною росія намагається повернути частину зброї, яку вона експортувала до Пакистану, Єгипту, Білорусі і Бразилії.

Про це пише The Wall Street Journal.

За інформацією видання, у квітні 2022 року делегація російських чиновників, яка відвідувала Каїр, попросила президента Єгипту Абдель Фаттаха Ас-Сісі повернути понад сотню двигунів від російських гелікоптерів. За даними джерел WSJ, Ас-Сісі погодився і віддасть приблизно 150 двигунів у грудні. Натомість росія обіцяла пробачити Єгипту заборгованість і продовжити поставки пшениці.

Російська делегація прибула до Каїру невдовзі після того, як стало відомо, що Єгипет розглядає можливість відправки ракет до росії. Каїр відмовився від цього плану під тиском США. Штати натомість просили Єгипет надати зброю Україні.

Єгипет був важливим замовником для росіян. Від 2014 року країна підписала кілька мільярдних контрактів на російські вертольоти, винищувачі та системи ППО. Але згодом Каїр відмовився від частини цих угод, побоюючись американських санкцій. Крім того, Єгипет не зміг оплатити частину зброї, яку вже отримав, через санкції проти росії.

Протягом року росія також попросила Пакистан повернути принаймні чотири двигуни від вертольотів Мі-35М, які продала раніше. Міністерство закордонних справ Пакистану заперечує це.

Також Москва просила викупити 12 двигунів до Мі-35М, які Бразилія вивела з експлуатації минулого року. Представник МЗС Бразилії сказав, що країна відмовилася.

Білорусь продала росії шість двигунів для важких транспортних вертольотів Мі-26. Офіс президента Білорусі не відповів на запит про коментарі, хоча два джерела WSJ сказали, що у Мінську погодилися.

Крім того, рф пожертвувала частиною свого експорту і перенаправила зброю, призначену для Індії та Вірменії, на війну в Україну.

Також росія нарощує власне виробництво боєприпасів, запчастин і озброєння і закуповує більше боєприпасів у партнерів, зокрема, в Північної Кореї. Bloomberg писав, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розпочинає скорочувати кількість посольств за кордоном, імовірно, роблячи ставку на більшу вигоду від угод про постачання зброї до росії.