США призначили в Україні радника з питань інфраструктури. Він допомагатиме у проєктах з відновлення країни

Сполучені Штати Америки призначили радника з питань інфраструктури в Україні. Про це 8 листопада оголосив міністр інфраструктури США Пітер Буттіджедж, а імʼя радника назвало Міністерство транспорту.

Радника звати Роберт Марінер. Він перебуватиме у Києві й надаватиме технічну допомогу у реалізації проєктів у рамках зусиль щодо відновлення країни.

«Це один із незліченних способів, якими США продовжують підтримувати народ України у довгостроковій перспективі та забезпечувати його звʼязок зі світом», — наголосив міністр.

Марінер раніше виконував інженерні роботи для американських ВПС і ВМС та має великий досвід роботи в транспортних проєктах. Раніше Марінер працював радником з транспорту посольства США у Кабулі (столиця Афганістану).