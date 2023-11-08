Міноборони створило департамент охорони здоровʼя. Ним керуватиме Оксана Сухорукова

Міністерство оборони України створило департамент охорони здоровʼя. Його керівником стала Оксана Сухорукова — колишня волонтерка і співробітниця МОЗ.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Сухорукова відповідатиме за напрямок охорони здоровʼя в Збройних силах України. Нині її завдання — швидкий і системний запуск роботи нового департаменту.

Міністерство оборони України