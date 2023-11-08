Аналітики Molfar знайшли під Москвою один із найбільших військових заводів у росії. Це виробництво ракет С-300 і С-400

Аналітики OSINT-агенції Molfar детально вивчили російський Воскресенський завод та опублікували особисті дані його керівництва. Це один із найбільших військових заводів росії, який виробляє ракети до зенітних комплексів С-300, С-350, С-400 і Бук-М2. Ними росіяни обстрілюють Запоріжжя, Харків, Костянтинівку та Краматорськ.

Завод розташований на закритій лісистій території площею 10 гектарів. Поряд із ним є три випробувальні полігони — танковий, авіаційний та загальний, а також філія з виготовлення двигунів «Салют». Поруч є і корпуси, засипані землею на випадок вибухів.

Частина заводу (операторська ТК-2 (№ 2270) розміщена в селі Фаустово на вулиці Будівельників, 4 (Московська область). Випробувальні майданчики і полігон заводу та «Салюту» — в тому ж селі. Казарми — у Воскресенську, Біле Озеро.

Загальна територія заводу. Ліворуч — виробницто «Салют» Molfar

«Салют» Molfar

Цеха воскресенського заводу засипані землею Molfar

Аналітики в таблиці описали деякі цікаві локації на Воскресенському заводі та їхні координати.

Molfar

Molfar

Також аналітики розкрили особисту інформацію гендиректора Олександра Сичугова, його дружини Ганни Тектової (теж працює на заводі), заступника директора Едуарда Бєлєцького та головного бухгалтера Любові Тимохіної. Їхні акаунти в соцмережах, номери телефонів, паспортні дані, електронні пошти — тут (в кінці).