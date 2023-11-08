Аналітики Molfar знайшли під Москвою один із найбільших військових заводів у росії. Це виробництво ракет С-300 і С-400

Аналітики OSINT-агенції Molfar детально вивчили російський Воскресенський завод та опублікували особисті дані його керівництва. Це один із найбільших військових заводів росії, який виробляє ракети до зенітних комплексів С-300, С-350, С-400 і Бук-М2. Ними росіяни обстрілюють Запоріжжя, Харків, Костянтинівку та Краматорськ.
Завод розташований на закритій лісистій території площею 10 гектарів. Поряд із ним є три випробувальні полігони — танковий, авіаційний та загальний, а також філія з виготовлення двигунів «Салют». Поруч є і корпуси, засипані землею на випадок вибухів.
Частина заводу (операторська ТК-2 (№ 2270) розміщена в селі Фаустово на вулиці Будівельників, 4 (Московська область). Випробувальні майданчики і полігон заводу та «Салюту» — в тому ж селі. Казарми — у Воскресенську, Біле Озеро.
Аналітики в таблиці описали деякі цікаві локації на Воскресенському заводі та їхні координати.
Також аналітики розкрили особисту інформацію гендиректора Олександра Сичугова, його дружини Ганни Тектової (теж працює на заводі), заступника директора Едуарда Бєлєцького та головного бухгалтера Любові Тимохіної. Їхні акаунти в соцмережах, номери телефонів, паспортні дані, електронні пошти — тут (в кінці).
- В жовтні 2021 році Воскресенський завод (ВГКАЗ) увійшов до складу державної компанії з виробництва ракет «Алмаз-Антей». Це російська державна корпорація, одна з найбільших у світі державних військових компаній. Її основний профіль — розробка та виробництво ракетних систем, радіолокаційних комплексів та інших видів техніки. «Алмаз-Антей» відіграє ключову роль у військово-промисловому комплексі росії.
- На Воскресенський завод накладено санкції ЄС, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії, Нової Зеландії та України.