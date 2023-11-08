Рада на час воєнного стану спростить процедуру отримання статусу учасника бойових дій. Далі друге читання

Парламент на засіданні 8 листопада підтримав у першому читанні законопроєкт № 9681 про спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій. За проголосували 298 народних депутатів.

Законопроєкт пропонує:

скоротити терміни отримання УБД до шести днів;

запровадити електронну процедуру набуття статусу УБД.

Документ пропонує, щоб підставою для отримання статусу учасника бойових дій був бойовий наказ командира, який направив бійця на бойове завдання.

Далі у триденний термін після виконання завдання командир має направити такий наказ в електронному або паперовому вигляді до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Там упродовж трьох днів мають оформити електронну особову картку, що містить унікальний персональний електронний ідентифікатор особи учасника бойових дій (QR-код).

Цифрову картку одразу надсилають на мобільний телефон військовослужбовця та/або члена його сімʼї.

Під час оформлення електронної особової картки УБД заборонено вимагати додаткові документи та інформацію від людини, на імʼя якої оформлюється така картка.

Персональний електронний ідентифікатор учасника бойових дій показують для підтвердження права на користування гарантіями, передбаченими для УБД і членів їхніх сімей.

За бажанням військовослужбовця реєстр може надіслати також паперовий документ. Персональний електронний ідентифікатор і посвідчення учасника бойових дій мають однакову юридичну силу.

Моментом набуття статусу учасника бойових дій вважається момент створення особової електронної картки учасника бойових дій.

Реєстр електронних особових карток учасників бойових дій є складовою Єдиного державного реєстру ветеранів війни.