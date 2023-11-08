Американський актор Патрік Демпсі став найсексуальнішим чоловіком 2023 року

Американський журнал People назвав американського актора Патріка Демпсі «найсексуальнішим чоловіком» 2023 року. Відомість йому приніс медично-драматичний телесеріал «Анатомія Грей».
За словами 57-річного Демпсі, він був «повністю шокований», коли почув цю новину, і подумав, що це жарт.
«Приємно мати визнання, і, звісно, моє его трохи піднялося, але це дає мені можливість використовувати його для чогось позитивного», — сказав чоловік у коментарі People.
Також Демпсі розповів виданню, що найголовніше в його житті — це діти — 21-річна Талула та 16-річні близнюки Салліван і Дарбі. Актор каже, що вони будуть сміятися з нового статусу батька.
Патрік Демпсі також відомий ролями у «Вільних письменниках», «Зачарованій», «Як відбити наречену», «Трансформери: Темний бік Місяця» та інших стрічках.
- У 2022 році найсексуальнішим чоловіком, за версією , став голлівудський актор Кріс Еванс, найбільш відомий за роллю Капітана Америки у кіновсесвіті Marvel. А за рік до цього — зірка кінематографічного всесвіту Marvel Пол Радд.