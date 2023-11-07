У 2023 році світове виробництво вина впаде до мінімуму за останні 62 роки

Через морози, сильні дощі та посуху виробництво вина у 2023 році у всьому світі, ймовірно, буде приблизно на 7% нижчим, ніж у 2022 році. Це найнижчий показник з 1961 року.

Про це 7 листопада повідомила Міжнародна організація винограду та вина (OIV). Організація проаналізувала інформацію з країн, на частку яких припадає 94% світового виробництва вина.

Так, виробництво скоротилося майже у всіх країнах Європейського Союзу, які виробляють понад 60% світового обсягу. Зниження врожайності повʼязане з дощами та штормами в одних країнах та посухою в інших. В Іспанії через посуху врожайність зменшилась на 14%, в Італії — на 12%. У Франції рівень врожайності залишився без змін, а це означає, що країна тепер є найбільшим у світі виробником, обігнавши Італію.