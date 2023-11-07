Уряд продасть на аукціоні «шапки — вушанки» та інше непотрібне майно

Уряд продасть на конкурсі непотрібне майно, що зберігається в Держрезерві і термін зберігання якого вже закінчився.

Про це Міністерство економіки повідомило 7 листопада.

Так, на торгах продадуть шапки з штучного хутра для військових, які заклали до Держрезерву на початку 2000-х років. Але з 2017 року Міноборони змінило правила щодо форми — «шапки — вушанки» не відповідають цим новим вимогам.

Також продадуть зерно врожаїв 2007 — 2018 років, його термін придатності — 2 роки — вже сплив. Крім цього, на торгах продадуть незатребуване моторне масло М-63/10D, термін зберігання якого також завершується.

Заступник міністр економіки Ігор Фоменко пояснив, що продаж непотрібного майна дозволить державі заощадити кошти, які витрачаються на його зберігання.