США призупинять участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі після виходу росії

Сполучені Штати із 7 грудня призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на дії росії.

Про це заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, вихід росії з Договору та війна росії проти України – іншої держави-учасниці ДЗЗСЄ – докорінно зобовʼязання сторін.

«У світлі цієї фундаментальної зміни обставин Сполучені Штати призупинять дію всіх зобов’язань ДЗЗСЄ між собою та будь-якою іншою державою-учасницею з 7 грудня відповідно до наших прав згідно з міжнародним правом», — зазначив Салліван.

Країни-учасниці НАТО також призупинили участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі.

Салліван запевнив, що попри призупинення участі у договорі, Сполучені Штати, їхні союзники по НАТО та партнери залишаються відданими ефективному контролю над звичайними озброєннями як критично важливому елементу євроатлантичної безпеки.