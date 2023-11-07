США призупинять участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі після виходу росії

Сполучені Штати із 7 грудня призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на дії росії.
Про це заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван.
За його словами, вихід росії з Договору та війна росії проти України – іншої держави-учасниці ДЗЗСЄ – докорінно зобовʼязання сторін.
«У світлі цієї фундаментальної зміни обставин Сполучені Штати призупинять дію всіх зобов’язань ДЗЗСЄ між собою та будь-якою іншою державою-учасницею з 7 грудня відповідно до наших прав згідно з міжнародним правом», — зазначив Салліван.
Країни-учасниці НАТО також призупинили участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі.
Салліван запевнив, що попри призупинення участі у договорі, Сполучені Штати, їхні союзники по НАТО та партнери залишаються відданими ефективному контролю над звичайними озброєннями як критично важливому елементу євроатлантичної безпеки.
- Договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі 16 державами НАТО (Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Туреччина та Франція) та шістьма державами організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР та Чехословаччина) і набув чинності 9 листопада 1992 року. Угода встановлювала квоти на кількість військової техніки, яку могли мати країни-підписанти.
- Договір обмежував кількість озброєнь і бойової техніки для країн-учасниць. Ідеться про танки, бойові броньовані машини, артилерію, ударні вертольоти, бойові літаки.
- Росія призупинила свою участь в цьому договорі в листопаді 2007 року, а тепер остаточно вийшла з нього.