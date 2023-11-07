Країни НАТО призупинили участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі після виходу росії

Країни-учасниці НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі. Це відповідь на вихід росії звідти.

Про це пише МЗС Британії та пресслужба НАТО.

Лондон розкритикував рішення рф про вихід з Договору, а міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі назвав це зусиллями росії підірвати стратегічну стабільність і архітектуру євроатлантичної безпеки.

«Односторонній вихід росії підриває взаємність, яка лежить в основі ДЗЗСЄ. Це дестабілізуючий крок для цілісності Договору, і продовження виконання Договору означає, що ми вважаємо, що Договір продовжує діяти за призначенням. Це явно не так», — додав Клеверлі.

У НАТО написали, що держави-учасниці Альянсу мають намір призупинити дію Договору на стільки, скільки це необхідно. Рішення підтримали всі члени НАТО.